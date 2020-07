Si aggiungono due nuovi nomi, quelli di Eugenia Costantini e Federico Tocci, alla lista di attori della serie Sky su Francesco Totti, Un capitano, le cui riprese sono previste da lunedì prossimo, per 13 settimane, a Roma. A suggerire le nuove entrate nel cast, che riunisce il 28enne Pietro Castellitto nei panni del Pupone, Giorgio Colangeli e Monica Guerritore in quelli dei genitori (Enzo e Fiorella) e Gianmarco Tognazzi in quello di Luciano Spalletti, è stato martedì mattina il portale Cinemotore, secondo il quale a Costantini e Tocci, 35 e 47 anni, toccherebbero i ruoli di mamma e papà Totti da giovani.

LA CONFERMA

A confermare la notizia è la stessa Costantini, che proprio ieri ha iniziato le prove costume: «Sarò la mamma da giovane, da quando Totti nasce fino alla prima adolescenza. Per ora non ho ancora incontrato la sua vera famiglia, sono entrata nel progetto da poco e ho conosciuto solo l'attore che interpreterà mio marito», ovvero Tocci, l'ex malavitoso di Suburra Tullio Adami. Costantini si alternerà nel ruolo con Guerritore: sarà presente in almeno quattro dei sei episodi previsti e il suo esordio sul set di Un capitano avverrà il 29 luglio, «probabilmente allo stadio».

Pietro Castellitto sarà Francesco Totti nella fiction "Un Capitano"

IL PICCOLO

L'incontro con Pietro Castellitto (entrambi sono figli d'arte: lei di Laura Morante, lui di Sergio Castellitto) non ci sarà: «Sarebbe stato impossibile anagraficamente. Il mio Totti sarà un ragazzino più piccolo, che non ho ancora incontrato». La sua parte di storia sarà ambientata «tra la fine degli anni Settanta e gli Ottanta», scritta sulla base di quanto raccontato da Totti nella sua autobiografia: «Sto facendo un lavoro in solitaria, studiando il libro. Sono arrivata a metà: sono pagine bellissime, da cui emerge Francesco come una figura sincera e simpatica». Centrale nella vita del calciatore, la Fiorella della serie, secondo Costantini, sarà «una mamma premurosa, una gran riferimento. È una donna il cui giudizio pesa su tutte le decisioni importanti, come nel caso del Real Madrid. La squadra avrebbe ricoperto di soldi Totti, pur di farlo firmare, ma lui rifiutò. E lo fece soprattutto per la madre: come poteva dire a Fiorella che se ne sarebbe andato via? Hanno un rapporto all'antica. Sarò una madre presentissima, con una forte personalità». Concetto ribadito anche dall'altra Fiorella, quella interpretata da Guerritore: «Non posso dire molto perché siamo blindati, ma Fiorella è la grande madre di un grande figlio, una donna importantissima. Mi sto preparando profondamente per questo ruolo, ma credo che sia più giusto lasciar parlare la famiglia vera, quando sarà il momento. I Totti sono belle persone».

IL PRIMO CIAK

Il via alle riprese è fissato al 20 luglio, «stiamo procedendo secondo le norme e ogni volta che ci incontriamo ci facciamo il tampone», assicura Guerritore. Che anticipa la presenza del calciatore sul set: «Penso proprio che il vero Totti ci sarà: mi auguro e spero che mio figlio mi venga a trovare. Sono felice che il progetto sia nelle mani di un regista abile come Luca Ribuoli». Resta dunque aperto solo un interrogativo, quello sull'attrice che reciterà nei panni della compagna del calciatore Ilary Blasi, di cui Totti si innamorò a vent'anni vedendola in tv: secondo indiscrezioni, il ruolo potrebbe essere affidato a un'interprete del tutto nuova al piccolo schermo.



