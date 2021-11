Costacurta e "gli schiaffoni" che non sono piaciuti ai tifosi del Milan

Billy Costacurta, a pochi giorni da Milan-Inter in programma il 7 novembre a San Siro, accende i social. E lo fa con un commento a sorpresa soprattutto per i suoi vecchi tifosi rossoneri. Ecco cosa è successo. Alla fine del pareggio contro il Porto in Champions League, uno dei difensori più importanti della storia del Milan e oggi opinionista a Sky dice in tv: «L'Inter arriva al derby sicuramente meglio soprattutto perché il Milan l'Europa l'ha visto molto lontano. Questi sono degli schiaffoni che si prendono e non credo che facciano così bene e, prima di una partita importante come Milan-Inter, potrebbe anche dare fastidio e non permettere ai giocatori di esprimersi al meglio. Ripeto, questi sono schiaffoni presi in Europa che fanno male».

Le reazioni sui social sono diverse. Dal milanista che si sente di dare ragione alla vecchia bandiera, al tifoso arrabbiato per una considerazione "ingiusta" soprattutto a poche ore dalla stracittadina. «Costacurta?? Quello che il milan senza donnarunma partiva da -15 in classifica???», scrive un utente. Un altro: «Parla di schiaffone in relazione ad un pareggio con il Porto. C’è qualcosa che non torna». Mentre dalla parte di Billy si scrive su Twitter: «Ma che ha detto Costacurta di male? Il milan dopo 4 partite ha 1 punto eh...»