Liveosta Rica-Germania 0-1: un colpo di testa di Gnabry vale il gol del vantaggio

Dopo la sorprendente fuoriuscita del Belgio, anche la Germania rischia di lasciare prima del previsto il Mondiale. I tedeschi saranno costretti a vincere contro la Costa Rica e a sperare in un simultaneo successo della Spagna sul Giappone. Con la vittoria degli iberici, gli uomini di Suarez potrebbero superare la fase a gironi anche con un pareggio. Flick disegna la sua Germania con un 3-5-2 molto offensivo. Tante aspettative su Thomas Müller: il tedesco non ha ancora effettuato un tiro in questa edizione della Coppa del Mondo e non è riuscito a segnare in nessuna delle sue ultime sei presenze ai Mondiali, dopo aver realizzato 10 gol nelle sue prime 12 partite nel torneo. La gara sarà diretta dalla francese Stephanie Frappart, primo arbitro donna in una gara del Mondiale di calcio. La classifica del girone: Spagna 4, Giappone 3, Costa Rica 3, Germania 1.

Le formazioni ufficiali

COSTA RICA (3-4-2-1): Keylor Navas; Duarte, Waston, Vargas; Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo; Aguilera, Campbell; Venegas. Ct. Suarez

GERMANIA (3-5-2): Neuer; Süle, Rüdiger, Raum; Gnabry, Kimmich, Goretzka, Gundogan, Sané; Musiala, Muller. Ct. Flick

Dove vedere Costa Rica-Germania

Calcio d'inizio alle ore 20:00 allo stadio Al Bayt di Al-Khor. Il match sarà trasmesso in tv su Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Diretta testuale su ilmessaggero.it