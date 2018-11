Nel girone H di Prima Categoria c'è una squadra che, fino a questo momento, ha fatto registrare numeri impressionanti. Stiamo parlando del Nuovo Cos Latina, che ha fatto registrare tre vittorie, due pareggi e quindici gol fatti. Un inizio davvero strabiliante, come ammette il tecnico Campo: "Non siamo nelle zone alte della classifica per puro caso, ma stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Dico sempre ai miei ragazzi che dobbiamo pensare partita dopo partita, senza mai montarsi la testa, inoltre ho un bel gruppo, c'è serenità e grande coesione tra i titolari e i panchinari. La prossima partita è molto difficile, dato che ci aspetta il Podgora".

Ultimo aggiornamento: 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA