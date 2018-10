Corte federale, Nicchi, Tommasi e Calcagno possono far parte del Consiglio Figc

La Corte Federale d'Appello-Sezioni Unite, su istanza del Procuratore Federale, ha accertato che sussistono i requisiti in capo al Presidente dell'AIA, Marcello Nicchi, e per il Presidente dell'AIC Damiano Tommasi per far parte del Consiglio federale. Riscontro positivo dalla Corte anche per i requisiti di eleggibilità di Umberto Calcagno quale Consigliere federale per l'Associazione Italiana Calciatori. Le motivazioni della decisioni saranno rese note nei prossimi giorni.

