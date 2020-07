© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strano il destino. Appena un paio di mesi fa si guardava a Juve-Lazio come una finalissima per lo scudetto e a Roma-Inter come ad un possibile spareggio Champions. Un lockdown e sei partite dopo le prospettive si sono ribaltate. Ora le romane si ritrovano ad essere l’ago della bilancia del tricolore. Un pugno allo stomaco per i biancocelesti di Inzaghi che, fino allo stop del campionato, erano considerati da tutti favoriti per la vittoria finale. Un sogno che diventa un incubo. Da protagonista a spettatrice. Lunedì allo Stadium per Immobile e compagni c’è in palio solo l’orgoglio. Quella che poteva essere la sfida dell’anno ha subito un drastico cambio di significato. Svuotata. La matematica certezza dell’addio al titolo non c’è ma è il campo ad aver emesso il verdetto: Lazio fuori dai giochi. D’altronde un solo punto in quattro partite non è certo un ritmo da prima della classe. E il rimpianto è doppio perché la Juve è apparsa quanto mai in difficoltà: solo 4 punti guadagnati nelle ultime 4 giocate. E recuperata da Inter (-6) e Atalanta (-7). Di certo Lotito aveva immaginato tutto un altro scenario. Lui che si è battuto quasi da solo per riprendere il campionato, facendo un lungo braccio di ferro proprio con il bianconero Agnelli che di riprendere non aveva tutta questa voglia. Uno scontro diretto dai mille significati: sportivo, politico ed economico. Mondi agli opposti. Oggi in palio resta l’onore. La Lazio cerca un moto d’orgoglio che eviti l’etichetta di “clinicamente morta”. Di certo una partita che servirà di più alla Juve, in crisi, e con il rumore dei nemici che si fa sempre più forte.LE RIMONTE A 5 DALLA FINESoprattutto quello dell’Inter dell’ex dal dente avvelenato Conte. Ha vissuto tutto il campionato con il solo scopo di trovarsi in lotta con la Vecchia Signora. Dopo la bufera delle scorse settimane ora i nerazzurri sembrano aver ritrovato il vento giusto. E pensare che lo stesso Conte era finito in discussione. Domani affronterà la squadra a cui ha detto no l’estate scorsa: la Roma (che all’ultima sfiderà la Juve). Altri tempi. Ora sogna il grande colpo. Sarebbe un altro dei grandi sorpassi della storia della serie A. Ad onore del vero va detto che negli ultimi otto anni la Juve è sempre arrivata in testa alla classifica quando mancavano 5 giornate al termine del campionato. Già, ma la storia è piena di clamorose rimonte. E proprio Juve e Inter ne sanno qualcosa. Parlando solo di quelle da quando sono stati introdotti i tre punti, l’ultimo in ordine di tempo appartiene proprio ai nerazzurri. L’anno del triplete, stagione 2009-2010, la squadra di Mourinho a 5 giornate dalla fine era seconda dietro la Roma di Ranieri seppur ad un solo punto di distacco. Finirà sopra grazie al successo della Samp sui giallorossi. Nel campionato 2004-2005 la Juve va a braccetto col Milan, ma è seconda per la differenza reti. Si deciderà tutto nello scontro diretto grazie al gol di Trezeguet. Quello scudetto sarà poi revocato da Calciopoli. Poi c’è il celebre 5 maggio. No, non la poesia del Manzoni ma la tragedia dell’Inter. In quel caso era la Juve ad avere un meno sei a 5 dalla fine ed era addirittura terza. Vinse all’ultima giornata grazie al ko dei nerazzurri contro la Lazio. Biancocelesti protagonisti anche nella stagione ‘99-00. Anche in questo caso ci fu un sorpasso all’ultima giornata. Quella del famoso diluvio di Perugia. In quell’occasione i biancocelesti si riprendono quello che gli era stato tolto l’anno precedente dal Milan di Zaccheroni. Anche in quel caso ci fu una rimonta alla penultima giornata. Nell’anno 98-99 è il Milan di Zaccheroni a beffare la Lazio. Biancocelesti con un punto di vantaggio a 5 giornate dalla fine, conservato fino alla penultima quando il pareggio con la Fiorentina consente ai rossoneri il sorpasso.