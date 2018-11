Stampa portoghese, Ronaldo e Georgina prossimi alle nozze

Cristiano Ronaldo e la sua compagna, la modella spagnola Georgina Rodriguez, avrebbero già messo in agenda la data delle nozze. Lo sostiene il quotidiano portoghese Correio da Manha in un servizio, ripreso anche dal britannico The Sun, corredato da una serie di foto della coppia in questi giorni in vacanza a Londra. Tra le immagini spicca l'ingrandimento delle mani di CR7 e Georgina che sfoggiano due nuovi anelli, acquistati - scrive il quotidiano portoghese - da Cartier per una cena romantica nella quale CR7 e Georgina si sarebbero scambiati la promessa di nozze. La stessa Georgina ha pubblicato una storia su Instagram che mostra la sua mano sinistra, con l'elegante anello tempestato di pietre preziose, che impugna un bicchiere con un cocktail allo Zela London di cui lo stesso Ronaldo è uno dei finanziatori. Ultimo aggiornamento: 14:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA