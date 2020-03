Correa: «Inzaghi ci tranquillizza, vogliamo portare a termine il campionato»

Ultimo aggiornamento: 13:19

Anche i giocatori sono in libertà vigilata. Con l'emergenza, tutta la Lazio ha l'obbligo di restare a casa e di non muoversi da Roma. Lo ha ordinato e ribadito ieri, Lotito, in videoconferenza. Eppure è tanta la nostalgia dell'Argentina e della fidanzata Desiré per: "Ho la famiglia lontana, i miei genitori e la mia ragazza. Sono preoccupati, è brutto. La mia giornata tipo? E' sempre uguale: mi alzo presto, organizzo le cose in casa, prendo il mate tre o quattro volte al giorno, mi alleno. Nel dettaglio: al mattino faccio un po' di tapis roulant, cerco di cucinare ogni volta qualcosa di diverso. Nel pomeriggio faccio palestra, leggo, gioco alla playstation, mi vedo qualche film. Con i miei compagni ci sentiamo sempre, mister Inzaghi ci tranquillizza. Ci scrive infondendoci tranquillità e serenità, dicendo di resistere. Siamo lontani ma anche vicini”. Non è ancora il momento di riprendere gli allenamenti, ma Joaquin e i suoi compagni vogliono provare ancora a lottare per lo scudetto a tutti i costi. A 12 giornate dal termine, non ci stanno proprio a rinunciare ai loro sogni tricolori: “Stavamo tutti bene, anche quelli che non giocavano. Io venivo da un infortunio, ma la vera forza era il gruppo che ha fatto la differenza. Adesso dobbiamo stringere i denti, allenarci bene e ripartire alla grande appena possibile. La ripresa sarà dura per tutti, è strano fermarsi due mesi, come se inizia una nuova stagione. Ci teniamo a fare bene, pensiamo giornata dopo giornata. Speriamo che tutto questo presto resterà solo un brutto ricordo, vogliamo finire il campionato e far divertire di nuovo i tifosi".