Le pagelle, Correa e Milinkovic fanno ancora la differenza ma l'exploit è di Bastos

GUERRIERI 5Debutto assoluto. Il gol subito in apertura di ripresa da Poli sul suo palo è un erroruccio. Ne prende altri due, dove non può fare granché. Può e deve crescere.BASTOS 6,5Parte a destra ed è il più lucido. Stavolta anche in attacco, dove segna un gol da cineteca con un tiro a giro sotto l’incrocio.LUIZ FELIPE 5,5Primo tempo senza una pecca, poi a inizio ripresa si fa male in un allungo e la difesa naufraga.ACERBI 5,5Comincia a sinistra, poi con l’infortunio di Luiz Felipe si sposta nella sua posizione naturale, ma in difesa si soffre.ROMULO 6Sta bene, fa buoni allunghi sulla fascia e dalla sua parte spesso arrivano cross insidiosi.PAROLO 6Lotta, corre e prova ad inserirsi per trovare la via del gol, ma è poco preciso su un paio di conclusioni. È l’anima della squadra con Leiva.LEIVA 6,5Con Badelj al suo fianco, si sente più tranquillo e osa, tanto che spesso si trova dietro le punte a suggerire. Il gol di Correa nasce proprio da un suo assist.BADELJ 5,5Esce al 65’ e non sembra molto contento. Non ha brillato, in mezzo e in fase di copertura: sul 3-2 si scorda di Orsolini.LULIC 6,5Solito motorino, corre da una parte e dall’altra senza sosta. Nel finale, comprensibilmente, cala.CORREA 7Ispiratissimo, segna il terzo gol in una settimana, forse uno dei più belli della stagione per classe e preparazione.IMMOBILE 5,5Si sacrifica tanto e i compagni fanno di tutto per farlo segnare, ma lui non riesce proprio a sbloccarsi. Nel finale spara alto dall’altezza del dischetto.ARMINI 6,5Dopo l’Europa League, esordio anche in campionato per il difensore classe 2001. Coraggio e carattere.CATALDI 6Rileva Badelj a 25 minuti dalla fine e fa più lui del croato. Ruba palloni e si propone in avanti.MILINKOVIC 7Entra, segna e risolve. Il gol su punizione non è importante come quello in coppa con l’Atalanta, ma è senza dubbio più bello.INZAGHI 6Serata speciale. La Lazio gioca bene nel primo tempo, poi ad inizio ripresa si scioglie. Simona cambia e azzecca le mosse.PASQUA 5,5Non dirige male, ma sul gol di Orsolini, nonostante consulti la Var, non fuga il dubbio di un fallo di Destro su Armini.