Lo sfogo di Thereau: «Non posso vedere mio figlio»

«L'Italia adesso si è chiusa ma noi lunedì e martedì scorso ci siamo allenati: adesso dopo il contagio dentro il nostro spogliatoio non possiamo più lasciare la nostra casa e dato che ci sono stati casi positivi siamo obbligati a restare per 15 giorni nelle nostre abitazioni, non posso vedere neppure mio figlio». Lo ha dichiarato al quotidiano francese La Provence Cyril Thereau, l'attaccante della Fiorentina da inizio stagione fuori rosa, ma ancora sotto contratto con il club viola fino a giugno. Nella Fiorentina nei giorni scorsi sono risultati positivi al test del coronavirus tre giocatori, Vlahovic, Pezzella e Cutrone, e il fisioterapista Stefano Dainelli. Al momento si trova ricoverato all'ospedale di Careggi di Firenze, in corso di accertamenti, il medico sociale viola Luca Pengue.

