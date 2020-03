Comitato scientifico: verso stop di 30 giorni per tutti gli eventi sportivi. Unica soluzione le porte chiuse

Si va verso una stretta delle misure per contenere il Coronavirus, un giro di vite valido per tutti, dunque sull'intero territorio nazionale. E lo sport stavolta non farà eccezione. Saranno contenute in un nuovo Dpcm, che andrà a sostituire quello adottato lo scorso 1 marzo e in scadenza domenica prossima. Ma il nuovo Dpcm potrebbe essere adottato anche prima dell'8 marzo, ovvero nelle prossime 24-48 ore.

L'input è evitare per 30 giorni in tutta Italia manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Una raccomandazione che, secondo quanto si aspettano i presidenti dei club di Serie A, dovrebbe tradursi in porte chiuse.

Ultimo aggiornamento: 22:45

