Roma, Veretout: «Non si giochi con la salute dei calciatori»

Ultimo aggiornamento: 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo ansiosi di ricominciare ma non dovremo giocare con la nostra salute».taccia la linea da seguire in vista della ripresa degli allenamenti individuali previsti per: «Ci vorranno diverse settimane prima di rientrare con la squadra, ma dopo potremo giocare. Ho già giocato una partita a porte chiuse con ilcontro il. È difficile entrare nel clima partita. Si ha l’impressione che sia più un allenamento che una partita di campionato…», le parole del centrocampista della. Il centrocampista, come tutti i compagni di squadra, è seguito dallo staff di Fonseca, ma non nasconde le difficoltà nel rimanere in forma: «Una settimana, due settimane, va bene… Ma poi sono diventate dalle cinque alle sei settimane di allenamento autonomo. Siamo seguiti, dobbiamo tenere il passo e non ingrassare. Abbiamo sessioni molto intense.? È un grande allenatore. Ha molto carisma, tutti lo ascoltano. Sul campo è molto forte. Abbiamo notato che abbiamo commesso molti errori in questa stagione. Vuole che segniamo goal, imposta la partita come offensiva. C’è stato un periodo in cui stavamo meno bene ed è stato in grado di fare gruppo. Il suo adattamento è uno dei suoi punti di forza».