L'Ungheria riporta i tifosi negli stadi: uno ogni cinque posti

Basta sagome di cartone o bambole gonfiabili. Il governo ungherese ha dato via libera per il ritorno dei tifosi nelle tribune degli stadi del calcio. Ovviamente dovranno essere rispettate delle regole sul distanziamento, imposte dall'emergenza coronavirus, e quindi è stato stabilito, secondo quanto rende noto la federcalcio locale, che i posti debbano essere occupati uno ogni cinque. Ora federazione e club dovranno ratificare l'accordo che potrebbe diventare operativo già da questo weekend. Ieri, intanto, si è giocato a porte chiuse il big match della 20/a giornata, e il Ferencvaros ha vinto per 1-0 sul campo dell'Ujpest.

Ultimo aggiornamento: 12:07

