Uefa: gli Europei femminili slittano al 2022

Ultimo aggiornamento: 14:05

Slittano al 2022 glidi calcio. Lo ha deciso ilriunitosi in video conference oggi. La rassegna continentale, prevista originariamente per il prossimo anno, si svolgerà dal 6 al 31 luglio 2022.Comitato Esecutivo della Uefa ha spiegato, confermando il rinvio del torneo, che per la rassegna in programma indal 6 al 31 luglio 2022 si prevede di utilizzare le stesse sedi originariamente proposte per ospitare l'evento. «Quando abbiamo dovuto prendere una decisione urgente sul rinvio di Euro2020, abbiamo sempre avuto in mente le ripercussioni sul campionato femminile del 2021 - le parole del presidente della Uefa,- Abbiamo valutato attentamente tutte le opzioni pensando sempre soprattutto allacrescita del calcio femminile. Spostandolo all'anno successivo, ci stiamo assicurando che la nostra competizione femminile di punta sarà l'unico grande torneo di calcio dell'estate, dandogli così l'attenzione che merita».Allo stesso tempo, sottolinea la Uefa, questa decisione permetterà di avere lo spazio necessario per il completamento dei campionati nazionali e delle competizioni europee. Le intense consultazioni che hanno determinato il rinvio hanno coinvolto gli organizzatori dei Giochi del Commonwealth 2022 di Birmingham, con i quali la Uefa e la Federcalcio inglese continuano a collaborare per garantire che il 2022 sarà un'estate memorabile per lo sport d'elite.