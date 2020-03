Coronavirus, è ufficiale, la Uefa rinvia gli Europei al 2021: 11 giugno-11 luglio

Adesso è ufficiale: l'Europeo in programma quest'anno è stato spostato al prossimo. Si giocherà dall11 giugno all'11 luglio del 2021. La proposta della Uefa è stata accettata dalle 55 federazioni nazionali europee nella riunione in vieoconferenza organizzata per l'emergenza coronavirus. Ciò consentirà la conclusione dei vari campionati nazionali e delle Coppe europee.

A fine giugno 2020 i play off Nations League e le amichevoli, comprese quelle dell'Italia contro Inghilterra e Germania.

