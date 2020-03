Roma, Totti: «Ecco le mie giornate ai tempi del coronavirus. Grazie alla mia famiglia ho superato la paura dell'addio calcio»

Ultimo aggiornamento: 11:11

Momento insolito anche per Francesco Totti costretto a casa senza poter uscire assieme alla sua famiglia formata dalla moglie Ilary e dai tre figli Cristian, Chanel e la più piccola Isabel. L’ex numero 10 trascorre le giornate: «Intrattenendo i bambini, gioco con loro, faccio e cucino. Lo schieramento di casa Totti mi vede totalmente in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani: stai a casa però è come se fossi un ospite. Per quanto riguarda i bambini, Cristian e Chanel sono autonomi, l’unica che ci dà un po’ da fare è Isabel. Durante la giornata incontrando Ilary, la saluto dicendole: “Buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?”. Questa è la mia giornata, capito?», ha detto in una video-chiamata conper Dazn. Francesco racconta anche alcuni momenti della sua carriera, da quello in cui ha avuto più paura («quando ho smesso di giocare visto che è stata la mia vita, è stato tutto. Fortunatamente avendo vicino la mia famiglia, i miei amici e i miei bambini sono riuscito a voltare pagina tranquillamente, fortunatamente») a quello più positivo («la vittoria dello scudetto e la vittoria del Mondiale»).