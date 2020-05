Coronavirus, Nkoulou racconta il test: «Non è per niente bello»

Il difensore del Torino Nicolas Nkoulou ha voluto raccontare su Instagram l'esperienza del tampone per il test del Coronavirus. Lo ha fatto con un breve video: «Non è per nulla bello - ha spiegato - perché ti mettono in bocca un tubicino che arriva fino alla gola e poi ripetono l'operazione anche nel naso». Il centrale camerunense è stato uno dei primi granata a recarsi al Centro di Medicina dello Sport, oggi, per sottoporsi al tampone e agli esami del sangue, come testimonia il cerotto sul braccio mostrato sui social.

