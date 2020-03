Coronavirus, studio del Cies: senza partite il valore dei calciatori calerebbe del 30%

L'emergenza coronavirus sta avendo un impatto pesante sul mondo del calcio, a farne una valutazione è uno studio del Cies Football Observatory che analizzando i primi 5 campionati in Europa valuta, nel caso la stagione non venisse terminata, prevede un calo medio del valore dei giocatori del 28%. La ricerca condotta dall'International Center for Sports Studies, con sede in Svizzera, segnala un calo del valore totale da 32,7 miliardi di euro a 23,4 miliardi. Per quanto riguarda i singoli giocatori vanno prese in considerazioni diverse variabili, dall'età alla durata del contratto passando per carriera e prestazioni recenti. Lo studio fa l'esempio del fuoriclasse francese Paul Pogba, il giocatore del Manchester United vedrebbe un calo del suo valore dagli attuali 65 milioni a 35. Il calo di valore maggiore in termini relativi riguarda i giocatori a fine carriera e con contratti a breve termine, oltre a quelli che hanno giocato poco.



In termini assoluti, tra le società con un calo più accentuato del valore del parco giocatori c'è il Manchester City (-412 milioni), seguito dal Barcellona (-366 milioni) e dal Liverpool (-353 milioni). Quarta posizione per il Real Madrid (-350) e quinta per il Psg (-302). In termini relativi, invece, il calo maggiore sarebbe dell'Olympique Marsiglia (-37,9%) seguito dall'Inter (-276 milioni a -35,7%). Terze e quarte altre due italiane, come Hellas Verona e Spal, rispettivamente a -34,3% e -34,2%. Quinto lo Sheffield, club di Premier, a -33,2%. Come riporta 'Calcio e Finanzà analizzando i dati della Serie A, in termini relativi è l'Inter la società che andrebbe a perdere di più, seguita da Verona e Spal. Al quarto posto la Lazio (-32,8%) e quinto il Cagliari (-31,7%). In termini assoluti, invece, la prima posizione spetta sempre all'Inter (-276 milioni), il secondo posto è della Juve (-222 milioni a -28,4%) e il terzo del Napoli (-181 milioni a -29,8%). La top 5 si chiude con Roma (-147 milioni a -27,2%) e con il Milan (-144 milioni a -31,2%).

