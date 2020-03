Liga, lo stop al campionato diventa «a tempo indeterminato»

Ultimo aggiornamento: 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calcio spagnolo – già bloccato dall'emergenza– si ferma a tempo indeterminato. Lae lahanno annunciato, dopo un incontro tra le parti, di estendere la sospensione di tutte le competizioni calcistiche, sia professionistiche che non, «fino a quando il governo lo riterrà necessario» a causa dell'emergenza Coronavirus.«La Commissione di monitoraggio istituita dall'accordo di coordinamento RFEF-LaLiga - si legge in una nota - ha convenuto la sospensione delle competizioni calcistiche professionistiche fino a quando le autorità del governo spagnolo e l'amministrazione generale dello Stato ritengano che possano essere riprese senza creare alcun rischio per la salute». «Sia la RFEF che LaLiga desiderano esprimere pubblicamente la più grande gratitudine - si legge ancora - a tutti coloro che stanno dedicando i loro migliori sforzi per fornire servizi essenziali al popolo spagnolo e anche condividere le nostre condoglianze per tutti i defunti e un caloroso abbraccio dal mondo del calcio alle molte famiglie che stanno perdendo i propri cari»