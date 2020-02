Coronavirus, Spadafora: «Niente stop nelle altre regioni. Juve-Inter in chiaro? Dipende dalle Leghe»

«Abbiamo da poco concluso l'incontro alla Protezione civile con il premier Conte e in collegamento con i presidenti delle Regioni. Monitoriamo passo dopo passo e in questo momento non ci sono le condizioni e i motivi per estendere i provvedimenti restrittivi ad altre regioni, nel modo più assoluto». Lo ha detto il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, prima di entrare al Coni per partecipare al Consiglio Nazionale a proposito delle misure restrittive per il coronavirus già prese in sei regioni.

E sulla possibilità che il match di campionato Juventus-Inter a porte chiuse sia trasmesso in chiaro da Sky dichiara. «Sono decisioni che devono prendere le Leghe. Non entro in scelte che possono essere autonome del mondo dello sport, quello che abbiamo disposto è la necessità di salvaguardare la salute - ha detto -. Quindi ok alle gare a porte chiuse, provvedimento che noi non abbiamo imposto, non c'è l'obbligo. Alcune società hanno detto che le gare a porte chiuse creano dei danni. Nell'ambito dell'autonomia possono rinviare le gare nelle date disponibili. Mi dicono che le date sono strette ma questa è una cosa che non posso valutare io. Autonomia naturalmente nell'ambito delle direttive emanate dal governo».

Ultimo aggiornamento: 15:44

