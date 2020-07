Coronavirus, è Gudelj il giocatore positivo del Siviglia, prossimo avversario della Roma

È il nazionale serbo Nemanja Gudelj il giocatore del Siviglia risultato positivo al coronavirus. Lo ha confermato lo stesso calciatore, che ha sottolineato di sentirsi bene. «Buon giorno a tutti. Confermo di essere risultato positivo al covid-19. Vi informo che mi sento benissimo. e che non ho alcun sintomo. Spero di poter raggiungere presto i miei compagni e giocare con loro in Europa League. Vi abbraccio tutti», ha detto Gudelj con un messaggio sui social, come riferito dai media serbi. Il Siviglia giocherà il 6 agosto a Duisburg (Germania) contro la Roma per gli ottavi di Europa League.

