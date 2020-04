Siviglia, giocatori e staff in cassa integrazione: taglio stipendi del 70%

Il Siviglia ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale di aver attivato una Erte (Expedientes de regulación temporal de empleo) da applicare a giocatori e staff della prima squadra. Si tratta di una forma di sussidio pari alla cassa integrazione, che comporta una riduzione del 70% della giornata lavorativa per staff tecnico e giocatori delle prime squadre maschili e femminili e delle formazioni del settore giovanile. Una richiesta presentata tenendo conto dello stato di allarme che interessa il club nel cuore dell'emergenza da Covid-19 e che interesserà un totale di 254 dipendenti nell'area sportiva e 106 negli altri settori. I membri del Consiglio di amministrazione e i dirigenti principali ridurranno volontariamente i loro stipendi per «superare questa grave situazione e contribuire alla sostenibilità economica del club in uno dei momenti più delicati in 130 anni di storia».

Ultimo aggiornamento: 13:29

