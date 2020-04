L'appello della Serie C al governo: «Dateci la cassa integrazione»

Ultimo aggiornamento: 15:11

I club di, l'e l'hanno stilato un accordo per affrontare l'emergenza coronavirus: mentre lae il sindacato discutono ancora sul taglio degli ingaggi, Lega Pro e parti sociali del calcio sottolineano che «dalla crisi si esce insieme» e lanciano un «appello accorato» al Governo perchè consenta l'accesso alla cassa integrazione anche per i calciatori con soglia di reddito sotto i 50 mila euro l'anno e attivi strumenti per la liquidità dei club.«La tragedia che il maledetto virus ci sta provocando doveva e deve essere affrontata insieme, per questo l'unità con l'Aic e l'Aiac è un fatto di straordinario valore». Lo dice il presidente della Lega Pro, dopo l'accordo con le parti sociali del calcio per «affrontare insieme la crisi». Questa unità, sottolinea Ghirelli, «interrompe una deriva che rischiava di far apparire il calcio incapace di trovarsi unito anche quando la casa crolla inesorabilmente». Secondo il presidente dellala «consapevolezza di una crisi inedita e della specificità dellaci ha consentito un comune sentire: salvare il sistema e rappresentare insieme alla Autorità di governo, ad iniziare dal ministro, l'urgenza degli «interventi che ci consentano di rimediare i danni. Non abbiamo molto tempo, dobbiamo nell'immediato avere "un po' dibenzina", acquisire subito e poter utilizzare gli ammortizzatori sociali». Ghirelli rileva anche che con Aic ed Aiac «c'è l'impegno di tutelare le fasce deboli e più esposte degli atleti e dei tecnici. Si lavora sul territorio, è la scelta migliore. Questo ci impone la profondità della crisi. In ogni club la conoscenza dei problemi è più profonda e più diretta, si conoscono. Il tavolo di coordinamento resta in piedi, è come se avessimo dato vita ad un Comitato di crisi». Il numero uno della Lega Pro infine conclude: «Grazie Renzo, Grazie Damiano, ringraziando voi ringrazio tutti i partecipanti al comitato di crisi. Oggi, siamo, tutti, un po' più credibili e i grandi sacrifici possiamosoffrirli, ma con la consapevolezza che ci proviamo insieme».