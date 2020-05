Coronavirus, Lega di Serie A compatta: «Portiamo a termine la stagione»

All'indomani delle parole del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora - che aveva sottolineato come se non si troverà un accordo per la modifica del protocollo per la ripresa, il Governo si assumerà la responsabilità di dichiarare chiusa la stagione - la Lega serie A vota all'unanimità di «portare a termine la stagione» della serie A, interrotta per l'emergenza Coronavirus. Una presa di posizione forte arrivata non solo dalla Lazio di Claudio Lotito, il club che più di questi giorni si è mostrato a favore di una ripresa, ma anche società come Juventus, Milan, Roma, Brescia, Bologna e Parma. Nella teleconferenza, che era stata progammata per discutere della questione dei diritti tv e delle rate ancora in riscossione dai broadcaster, sono stati toccati argomenti importanti riguardo una mancata ripresa. I danni economici sarebbero davvero catastrofici, ma ora la palla passa ancora una volta al governo. Chiamato a decidere se far concludere la stagione o meno. Come è successo in Francia con la sospensione della Ligue 1. Mentre la Premier deciderà in queste ore, la Bundesliga il 6 maggio e la Spagna è vicina alla ripresa degli allenamenti.

