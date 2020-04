© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questo periodo di blocco forzato la vita di tutti i giorni ha subito tali e profondi cambiamenti, che rimane assai difficile valutarne gli effetti una volta che tutto questo sarà alle spalle. Lo sport non sfugge a queste dinamiche anche se, rappresentando un mondo così vasto e variegato, le differenze, le esigenze e le ricadute tra le varie discipline sono e saranno profondamente diverse. Non è quindi un caso che il calcio, con il suo peso economico, politico e culturale, sia quotidianamente al centro del dibattito nazionale, ne può sorprendere la sua forte volontà/esigenza di volere concludere la stagione. A stupire semmai sono coloro che lo mettono allo stesso livello degli altri sport, facendo finta di non capirne le differenze, così come l’incapacità dello stesso sistema calcio nel trovare un’unità d’intenti. Se può essere legittimo criticare il calcio per la sua voglia di sentirsi diverso e più importante, appare assai meno comprensivo come le varie componenti calcistiche, neanche in una circostanza come questa, sappiamo mettere minimamente in pratica quello che è la natura stessa dello sport che rappresentano: il gioco di squadra. Ogni Lega, guardando soltanto alle proprie necessità ed esigenze, cerca di andare per conto suo forzando la mano sulle altre. E all’interno di ogni singolo organismo, in molti casi, i punti di vista e gli interessi non coincidono affatto. Il risultato è un teatrino giornaliero di dichiarazioni e posizioni che, oltre a non portare alcun risultato concreto, svilisce ciò che il calcio rappresenta per davvero: un’ industria tra le più importanti del nostro Paese. Un ruolo determinante che il calcio detiene non solo in Italia, ma nell’intera Europa. Ovunque si dibatte sulla ripartenza dei campionati, dall’Inghilterra alla Germania, e l’Uefa è disposta a tutto, anche a stravolgere il calendario giocando in agosto, pur di concludere Champions ed Europa League.