Coronavirus, il ministro Spadafora chiede la trasmissione in chiaro delle partite di serie A

Coronavirus, il ministro

chiede la trasmissione in chiaro delle partite didi. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport,, ha inviato al Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e per conoscenza al Presidente della Lega Calcio Seria A, Paolo Dal Pino, una lettera per chiedere di valutare le eventuali condizioni per trasmettere in chiaro le competizioni dialmeno della prossima giornata di campionato. Questo in considerazione dei forti disagi cui è chiamata la popolazione in questo momento difficile e in ottica di salvaguardia della salute. Il presidente della FIGC ha per le vie brevi dato il suo sostegno all'invito del Ministro. Si attende la risposta della Lega Calcio Serie A e di Sky.