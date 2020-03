L'Uefa vuole congelare le designazioni italiane

«Surreale, questa non è unapartita di calcio».Èuncoro quello che ieri si è levato da ognicampodi serieAdopola disputa dei recuperi della settima di ritorno.Uncoro al qualeanche gli arbitri, sia pure chiusi nel loro silenzio, si sono associati,dopoaver diretto partite senza pubblico e inun clima a dir poco surreale.Che hapure consentito di ascoltare, attraverso i microfoni piazzati abordo campo,le parole dei direttori di gara con spiegazioni e rimproveri agli stessi calciatori. La giornata di ieri è statacomunque caratterizzata dagli interventi Var. Lunghissomo quello dell’ora di pranzo (anzi, dopo-pranzo) a Parma, che ha consentito a Pairetto di assegnare il calcio di rigore del successo spallinodopouna review (su invito del varista i Paolo) dell’interventocon cui Valoti mette giù in area Bruno Alves.Anchea Genova, Valeri viene richiamato due volte al video per rivedere duesue decisioni. La prima è una gomitata in area di Dawidowicz a Ekdal in area (nel tentativo vanodi colpire il pallone di testa), sfuggita all’arbitro romano;il secondo intervento di Banti è per il rossoche Valeri hamostrato nel finale a Linetty. L’intervento in scivolata rivisto al video fa derubricare il cartellino in giallo. Nessun problema per Doveri a Milano, anchese qualche è protesta rossonera sul 2-0 genoano c’è stata peruna sospetta posizione di fuorigioco di Pandev; e neppure per Fabbri, che aUdine dirigeunmatchdai contorni praticamente amichevoli.Ancheper Guida c’è poco lavoro allo Stadium. Qualchemugugnobianconero perunuso limitato dei cartellini per alcuni interventi dei calciatori dell’Inter, eun paio di contestazioni (uno per parte) su tiri ravvicinati ribattuti in areacon le braccia. Ora,anche per gli arbitri italiani si profilaunostop.Non solo in considerazione dl probabile stop alla serie A,ma anche perché l’Uefa sembra poco propensa, in questo momento,a designare i direttori di gara di casa nostra. D’altronde, se inuna gara di Lega Pro tra Monopoli e Casertana le due squadre rifiutano la designazione di un arbitro di Lodi, poi sostituito da uno di Cosenza, è facile capire come anche all’estero non ci gradimento. Ufficialmente l’Uefa (che ha vietato le strette di mano con gli arbitri) non blocca nessuno,ma la volontà di evitare designazioni italiane esiste. L’Aia,a sua volta, ha bloccato ogni attività e riunioni sia nei poli di allenamento che nelle sezioni.

Ultimo aggiornamento: 13:10

