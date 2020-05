Coronavirus, Spadofora bacchetta la Serie A: «Autoisolamento? Il protocollo me lo hanno proposto loro»

«Due cose importanti per il fischio d'inizio della Serie A del 13 giugno: lunedì dovevano riprendere gli allenamenti del calcio sulla base di un protocollo che non ho deciso io o il Comitato tecnico scientifico, ma un protocollo che un mese fa mi hanno proposto la Figc e la Lega A. Oggi con mia sorpresa capiamo che la Lega ha difficoltà ad applicare il protocollo che ci ha proposto, soprattutto rispetto al fatto che le squadre dovrebbero andare in autoisolamento, ma questa non è una cosa che gli abbiamo chiesto noi o il Cts ma ce lo avevano proposto loro. Oggi si rendono conto che le squadre per cominciare questo autoisolamente lunedì non hanno le strutture, gli alberghi, i centri adatti per poterlo fare. Questo ce lo hanno proposto loro e se non sono in grado di farlo ne prendiamo atto, vedremo con il Cts». Lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora a Stasera Italia su Rete 4 per commentare le ultime evoluzioni riguardanti la ripartenza o meno del campionato di Serie A.

