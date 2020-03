© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scenetta più divertente l’ha offerta Ibrahimovic. Immediatamente dopo avere realizzato il gol, peraltro inutile ai fini del risultato, si è girato d’istinto verso la curva di solito occupata dai tifosi del Milan per fare il suo solito “gesto di dio”: non ha visto nessuno e si è subito bloccato con una smorfia auto-ironica. Ha provato a fare lo spiritoso invece Cristiano Ronaldo: all’arrivo allo stadio, nel tunnel che porta agli spogliatoi, ha mimato il “cinque” che normalmente rivolge ai giovani fan che accolgono la squadra. Per il resto, c’era poco da ridere. Anzi, abbiamo assistito a una sorta di teatrino dell’assurdo. Completamente trascurate le regole di comportamento raccomandate dalle autorità anche a noi cittadini comuni. Grandi abbracci e persino qualche bacio dopo i gol, mucchi più o meno selvaggi, giocatori seduti in panchina appiccicati l’uno all’altro e pronti ad esultare pure loro fisicamente, contrasti, trattenute, gomitate, mani addosso, com’è ovvio che sia in ogni partita di calcio. Al punto da far risultare ancora più stonato che inutile il protocollo iniziale modificato per evitare le strette di mano fra calciatori e arbitri. Pura ipocrisia.LA PRUDENZAInutile ritornare alle battute, già ampiamente formulate, sulla possibilità di marcare l’avversario restando a un metro di distanza. E’ evidente che le misure prudenziali suggerite non possono essere applicate a una partita di calcio. O si gioca o non si gioca. E se si gioca, per quanto a porte chiuse, i corpi vengono a contatto e le esplosioni di gioia prorompono spontanee: l’adrenalina dei giocatori prevale sulle loro migliori intenzioni, spingendoli a ripetere gli atteggiamenti abituali.TUTELEPiuttosto, è giusto rilevare come la tutela medica dei calciatori sia assolutamente superiore a quella di qualsiasi altro lavoratore, ad eccezione degli operatori sanitari. Si tratta di professionisti sotto osservazione in pratica 24 ore su 24. Lo stesso direttore sportivo della Fiorentina Pradè proprio ieri ricordava come i giocatori viola siano sottoposti due volte al giorno a specifici test antivirali. Le probabilità di contagio sono in effetti ridotte al minimo. Ma tutti hanno una famiglia che evidentemente non è sottoposta alla stessa rigidità di controlli. Questo è il problema che nelle prossime ore dovrà essere affrontate per capire se è davvero possibile andare avanti così. O se ci si deve rassegnare alla sospensione dei campionati, anche professionistici, a tempo indeterminato.