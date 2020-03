© RIPRODUZIONE RISERVATA

La serie A vuole in tutti i modi provare a chiudere il campionato. Ieri durante il consiglio straordinario della Figc, il focus è stato solo su questo. Per le altre categorie c’è più tempo per poter recuperare e chiudere le stagioni, la massima serie, invece, si trova stretta tra le date ormai esaurite di un calendario più intasato che mai e i paletti, ora meno ferrei, dell’Europeo. Una riunione durata circa due ore a via Allegri dove i soli presenti, oltre al numero uno Gravina sono stati il presidente della Lazio, Lotito, e quello della Lega Pro, Ghirelli. Difficile trovare una soluzione perché nessuno sa davvero cosa fare, per il semplice fatto che non esiste una regola e nemmeno un precedente. Si naviga a vista per la situazione potrebbe peggiorare. La speranza è quella di tornare in campo il 3 aprile (data fissata dal governo) ma nulla può essere escluso. Le Leghe hanno deciso di riaggiornarsi il 23 marzo con l’obbligo di prendere una decisione. Chiaro che la Figc sia in pressing sulla Uefa perché un rinvio dell’Europeo darebbe ossigeno a tutto il movimento. Le ipotesi dovranno essere votate, poi l’ultima parola spetterà alla Figc.La prima idea, quella che tutti si augurano è quella di riuscire a finire il campionato rosicchiando qualche giorno agli Europei. Magari sacrificando il mini ritiro dell’Italia programmato al Forte Village dal 24 maggio. Se si riuscisse a tornare in campo il 3 aprile, potrebbe addirittura non servire il rinvio della rassegna continentale. La Federcalcio avrebbe anche individuato la data del 31 maggio per l’ultima giornata. La Coppa Italia verrebbe posticipata, magari in agosto. Se invece l’emergenza si prolungasse, è chiaro che a quel punto servirebbe molto più tempo per terminare il campionato. L’unica ipotesi a quel punto sarebbe quella di far slittare gli Europei al 2021. Questa decisione spetta però alla Uefa, che però si è già schierata contro perché il torneo vale miliardi. La sensazione però è che l’emergenza non sia solo italiana ma che ben presto la palla rimbalzi a Nyon. Non a casa stanno già pensando di fare un comitato esecutivo straordinario.L’idea più rivoluzionaria saltata fuori è quella di disputare i playoff per assegnare il titolo e il playout per le retrocessioni. Così con un numero inferiore di partite da giocare (compatibile col calendario, eventualmente anche con gli Europei, basterebbero quattro date) si potrebbe arrivare comunque ad avere un verdetto sul campo. Fermo restando che sarà la Figc ad «indicare le squadre che hanno diritto alla partecipazione alle competizioni europee per club». Una soluzione che non avrebbe precedenti nella storia della Serie A, ma del resto è tutta la situazione ad avere un carattere di straordinarietà. Un format che già in passato il numero uno Gravina aveva detto di apprezzare. Come funzionerebbe? Per lo scudetto si sfiderebbero la prima e la quarta e la seconda e la terza in semifinali andata e ritorno. Poi la finale per il titolo. Stesso sistema per le retrocessioni dove a salvarsi sarebbe la vincente.L’ultima ipotesi quella decisamente meno gradita a tutti i presidenti e che di sicuro esporrebbe la Figc ad una serie di cause infinite è quella legata all’impossibilità di completare il campionato. A quel punto l’unica soluzione possibile sarebbe quella di congelare la classifica prendendo per buona l’ultima giornata disputata per intero. Lo scudetto non verrebbe assegnato, ma servirebbe solo a determinare i piazzamenti europei e le retrocessioni. Uno scenario tragico: come si possono mandare in B delle squadre con 12 gare ancora da giocare? Nemmeno il blocco delle retrocessioni potrebbe servire: come si può immaginare la prossima serie A con 22 club se già c’è l’esigenza di ridurre i club per alleggerire il calendario? Una quadra va trovata soprattutto per i soldi. In questo modo sarebbe a rischio anche l’ultima fetta dei ricavi dei diritti tv che mandano avanti tutto il carrozzone.