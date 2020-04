Coronavirus, alla Sampdoria sono guariti tutti i calciatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Sampdoria sconfigge l'avversario più difficile affrontato in questi suoi primi 74 anni di storia. Una nota del club genovese comunica che "al termine dei test previsti per legge, tutti i tesserati che avevano contratto il Coronavirus-COVID-19 sono risultati negativi".In principio Manolo Gabbiadini, a seguire altri sei compagni di squadra (Ekdal, La Gumina, Thorsby, Depaoli e Bereszynski, Barreto) insieme al medico sociale Amedeo Baldari. Tutte positività al virus riscontrate tra il 12 e il 14 marzo, nella settimana successiva all'ultimo impegno agonistico culminato nella vittoria, in rimonta, del match casalingo a porte chiuse contro il Verona. Per i giocatori, l'isolamento domiciliare previsto per legge senza aggravamento delle condizioni salute. Da segnalare inizialmente anche la presenza di Colley nella lista dei positivi prima di una pubblica smentita, su Instagram, del difensore gambiano.Ranieri e il suo staff attendono, come tutte le squadre di serie A, indicazioni per l'eventuale ripresa del campionato. La Sampdoria ha un margine ristrettissimo (un solo punto) di vantaggio sulla zona retrocessione ma, soprattutto, una panchina corta, condizione non ideale per affrontare un eventuale tour de force, con partite ogni 3 giorni, per la chiusura della stagione.