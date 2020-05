© RIPRODUZIONE RISERVATA

Test rapidi, che possano assecondare i tempi incalzanti che vivrà il campionato se riuscirà, tra circa un mese, a ripartire per concludere questa stagione disgraziata. Gli strumenti per riuscirci esistono già, e tra essi quelli del protocollo utilizzato dalla clinica Villa Stuart di Roma. «Qui tutto il personale viene sottoposto regolarmente a test sierologico rapido per il Covid 19 con metodologia a fluorescenza con prelievo capillare, protocollo che è stato recentemente integrato con tampone molecolare rapido per la risposta», spiega il professor Fabio Pigozzi che, oltre a presiedere la Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, è il responsabile scientifico di Villa Stuart, clinica accreditata quale Fifa Medical Center of Excellence.RAPIDITÀLa macchina dei tamponi e quella dell’esame sierologico capillare sono state messe a punto rispettivamente dalla Menarini e dalla Medica Group e rendono possibile una procedura che trova diverse analogie con le linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Entrambe possono essere utilizzate ovunque, sono state adottate dal Servizio sanitario nazionale per testare il personale sanitario, le forze di Polizia e dei Carabinieri. «Utilizziamo strumenti a processo rapido - spiega Pigozzi - in grado di esaminare un tampone in 20 minuti contro le 6-24 ore di altri metodi ed eseguire un test sierologico a fluorescenza in 8 minuti. Inoltre, a differenza delle card che hanno una affidabilità minore, questo tipo di esami sono equiparabili ai migliori, chiamati Clia o Elisa, che arrivano al 98%». Ecco, in sintesi, come funziona: «Il tampone stabilisce se il virus è presente in quel preciso momento attraverso una ricerca nelle secrezioni del naso o della gola e che caratterizza quindi in una condizione di contagiosità, mentre i test sierologici che cercano gli anticorpi per Sars CoV-2 consentono di capire se il soggetto è venuto in contatto con il virus e se ha sviluppato immunità. I test sierologici, secondo le indicazioni dell’Oms, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione anche lavorativa».SICUREZZAPotrebbe essere, insomma, un test in grado di garantire anche al calcio di tornare in campo con un elevato livello di sicurezza trattando eventuali nuove positività al Covid 19 monitorando costantemente lo stato di salute degli atleti. Pigozzi ci tiene a chiarire: «Le parlo nel solo modo che considero possibile e corretto nella mia posizione. In un momento tanto delicato va rispettata tutta la filiera nei minimi dettagli: al primo posto il governo e gli organismi tecnici statali, quindi il Coni, la Federazione Medico Sportiva Italiana e le singole federazioni. Medici, scienziati e tecnici di laboratorio devono essere considerati al servizio di questi organi e di queste strutture. Noi non diamo il via, non diciamo sì o no, diamo solo un contributo per definire una strada che parte sempre dal rispetto della salute dell’atleta e di chi gli è vicino».