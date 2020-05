Major League, segnali di ripresa: tre squadre tornano in campo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riprenderanno oggi su base volontaria gli allenamenti individuali dei giocatori di 3 formazioni della, Mls, si tratta di. Questo è un primo passo verso la ripresa della stagione interrotta dopo la seconda giornata lo scorso 12 marzo a causa dell'emergenza coronavirus, al momento infatti non ci sono date certe per il riavvio del campionato ma l'ipotesi più ottimistica parla dell'8 giugno.In questa fase la ripresa degli allenamenti non può essere garantita a tutte le squadre, dipende infatti dalle direttive per il contenimento della pandemia decise dai rispettivi Stati e, al momento, sono solo 12 su 26 quelli che prevedono allenamenti individuali; ci sono poi franchige come i Montreal Impact allenati da Thierry Henry che pur potendo hanno deciso di posticipare la ripresa.Il protocollo di sicurezza adottato negli Stati Uniti prevede allenamenti con non più di 4 giocatori alla volta per mantenere le distanze di sicurezza in campo. A quanto prevede la Mls ogni calciatore deve presentarsi al campo con la mascherina e farsi misurare la temperatura all'arrivo. Ad ogni giocatore sarà assegnato un posto dove parcheggiare l'auto, all'interno del centro sportivo sono state previste delle zone dove disinfettarsi le mani.