Coronavirs, il Ministero dello Sport: «Domani ancora allenamenti individuali». La Figc ha consegnato il protocollo aggiornato

Tutto come prima per la Serie A, perlomeno per domani: il comitato tecnico scientifico non ha validato ancora le linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio, e in attesa che avvenga le regole che restano in vigore sono quelle per gli allenamenti individuali. «La validazione da parte del Cts avverrà probabilmente domani. Secondo il punto E del nuovo dpcm finchè non c'è il visto del comitato valgono le regole precedenti»

l ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha appena ricevuto dal Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, la versione aggiornata del Protocollo per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche e degli arbitri, rivisto alla luce dei rilievi formulati dalla Lega Serie A. In spirito di piena collaborazione - si legge in una nota - il Ministro ha dato immediato impulso ai propri uffici per procedere ad una rapida ma approfondita analisi delle novità introdotte nel documento, in modo da poterlo inviare già domani all'attenzione del Comitato Tecnico Scientifico.



Ultimo aggiornamento: 21:48

