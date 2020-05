La Liga spinge per ripartire: arrivano i fondi della federazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spinge forte laper il ritorno in campo. E ieri, nella riunione tra il presidentee le squadre di Prima e Seconda divisione, è arrivata un'apertura totale per la ripresa del campionato. Sono stati trattati i punti più controversi, quelli che incagliavano il possibile ok da parte dei club. Ne sono venuti fuori spunti interessanti accettati da tutte le società.Tebas ha parlato chiaramente di aiuti importanti che arriveranno per il proseguo della stagione. Sopratutto sotto il profilo economico la federazione andrà incontro alle richieste, finanziando viaggi e hotel per la possibile quarantena. Perché, a quanto trapela, verranno organizzati dei voli charter finanziati dalla LFP. E le squadre partiranno lo stesso giorno della partita per evitare ulteriori ritiri. Queste spese, o almeno una parte, verranno sostenute dalla federazione. Le perdite che si stanno accumulando sono tante e soprattutto i club minori avrebbero difficoltà ad accollarsele tutte. Ecco quindi che gli aiuti, di fondamentale importanza, sono propedeutici alla possibilità di far ripartire il campionato. E su questo ormai non ci sono dubbi. Il 12 giugno, salvo ulteriori colpi di scena, anche la Liga spagnola è pronta a riprendere.