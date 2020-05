Leiva: «La vera sfida scudetto è con noi stessi, non con la Juve»

«La sfida scudetto? La vera sfida non penso sia quella con i bianconeri, ma con la Lazio stessa. Dovremo riprendere da dove eravamo rimasti, rinnovandoci e credendo che sia possibile, perché manca solo una dozzina di partite. Ricordiamoci tutti che il nostro obiettivo prima di iniziare la stagione non era la vittoria dello scudetto, ma la qualificazione in Champions League, un traguardo che questo club non centra da molto tempo». Lo ha detto il centrocampista della Lazio, Lucas Leiva al portale terra.com.



Il centrocampista biancoceleste ha parlato anche del suo recupero post operazione al menisco. «Non è stato semplice, ho iniziato a pensare di sottopormi a questo intervento e non ero così sicuro. Entrare in ospedale in quel momento era come entrare nell'occhio del ciclone, ma avevo preso tutte le precauzioni possibili».

