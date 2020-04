© RIPRODUZIONE RISERVATA

, avvocato ed esperto di diritto sportivo, è costantemente in contatto con i propri assistiti e colleghi di tutto il mondo per un confronto allargato sugli annunciati regolamenti che coinvolgono i contratti dei calciatori ai tempi dell’emergenza coronavirus. L’aspetto saliente riguarda i tesserati con il contratto in scadenza al 30 giugno. «Laha trasmesso le linee guida sui contratti da prorogare per terminare la stagione - spiega il figlio del noto allenatore -, precisando che “stante l’originaria intenzione delle parti di concludere il campionato, l’intesa va solo allungata”. Quindi adesso serve solo un accordo nazionale tra l’AIC, la Figc e le Leghe per dare seguito alla raccomandazione della Fifa».«Chi non è d’accordo dovrebbe dire “l’Associazione italiana calciatori non mi rappresenta”. Ma rimarrebbe isolato e dunque in una posizione di svantaggio».«Ci sono molteplici situazioni a rischio contenzioso. Senza un accordo globale con l’ok della Figc, ci sarà il caos. La necessità è trovare una strada comune sugli aspetti regolamentari ed organizzativi».«Il problema infatti non è a livello nazionale, ma internazionale. Il rischio è che si crei una sovrapposizione tra i tornei. Ad esempio chi è impegnato nelle coppe europee si potrebbe ritrovare costretto a rimandare un trasferimento già concordato in un Paese dove il campionato è ripartito. Ma ricordiamo che le linee guida della Fifa puntano sulla necessità di dare priorità alla vecchia stagione».«Con la chiusura del campionato francese, ovviamente la società transalpina rivendica il diritto di poter disputare le coppe anche con tutti i giocatori che fanno parte della rosa 2019/2020, compreso l’attaccante argentino ancora di proprietà dell’Inter».«Un presidente di una società di Lega Pro, magari in difficoltà per l’attuale crisi, potrebbe congelare alcuni pagamenti rivendicando la scadenza del 30 giugno. Così facendo risparmierebbe i soldi in attesa della vertenza del suo calciatore. Il timore è legittimo. Non dobbiamo infatti pensare solo alla serie A».«Il giocatore potrebbe dire “io sono pronto ma sei tu club che non mi dai l’opportunità di scendere in campo”. La società, di rimando, “non ti pago perché il governo ha deciso che non si gioca”. Dunque, trattandosi di situazione anomala e non riuscendo ad identificare chi è inadempiente la Fifa raccomanda un accordo».