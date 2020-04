Real Madrid, Kroos: «Il taglio degli stipendi è un regalo ai club»

«Ridurre lo stipendio dei giocatori equivale a fare un regalo ai club». Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha una ricetta diversa su come utilizzare il denaro in tempo di coronavirus. «Sono favorevole al pagamento completo dello stipendio a tutti quelli che lo utilizzano per farci qualcosa di sensato. Ci sono molti posti dove è necessario un aiuto» ha detto al podcast di SWR Sport. Secondo il nazionale tedesco il taglio dello stipendio consolida le casse dei club, ma non contribuisce ad aiutare le persone più vulnerabili e svantaggiate in questa fase di crisi. Il giocatore del Real Madrid riconosce di essere preoccupato per tutto il movimento del calcio e per come COVID-19 lo sta influenzando economicamente. «Molte squadre sono rimaste senza entrate che erano già in bilancio. Dipende anche da quanto tempo si fermerà tutto - ha sottolineato Kroos - Se, ad esempio, si potrà ripartire a maggio, si troveranno sicuramente soluzioni. Se sarà necessario fermarsi fino all'inverno, posso immaginare che alcuni club non ce la faranno». Kroos ha assicurato che, al momento, il Real Madrid non ha problemi a mantenere gli stipendi dei giocatori. Ma il pessimismo inizia a serpeggiare anche al Bernabeu. Secondo quanto riportato ieri da Cadena SER, il club sta già negoziando riduzioni salariali con i suoi giocatori dopo che la Liga ha esortato le società a ricorrere alla cassa integrazione temporanea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA