© RIPRODUZIONE RISERVATA

In principio fu Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese perfezionista della forma fisica si è spesso dilettato a mostrare come si allenava a casa, nella palestra di casa, magari insieme alla sua Georgina. Oggi, in questo periodo di reclusione forzata per tutti a causa della pandemia da coronavirus, molti campioni hanno premuto il tastio rec sul proprio telefonino registrando le sedute di training casalingo e mettendole on line sui rispettivi canali social o su you tube. Dai calciatori Dybala a Mane, fino alle tenniste Petkovoic e Svitolina, gli assi dello sport si sono intrufolati nelle decine di video tutorial di allenamento fai da te. Così nei salotti di casa, divenuti aule scolastiche e uffici nell'attesa di tornare a ricevere qualche ospite, c'è l'angolo palestra dove personal trainer d'eccezione ci aiutano a rimanere in forma. Bisogna soltanto resistere all'invidia che i vasti spazi domestici delle lussuose abitazioni dei calciatori possono provocare a noi comuni mortali costretti a convivere in un numero ristretto di metri quadrati. Pepe Reyna, ex portiere di Napoli e Milan oggi all'Aston Villa, lo ha candidamente ammesso: «Siamo dei privilegiati a trascorrere la quarantena in case come le nostre». Ma, insomma, al tifo non si comanda. Così per i fan juventini di Paulo Dybala la quarantena è un'occasione unica per lavorare "assieme" all'idolo argentino, costretto all'isolamento da quando ha scoperto la sua positività al Covid-19. La Joya si è filmato mentre, osservato dalla sua gatta, fa flessioni, balzi, squat, corsa sul posto a ginocchia alte, pesi e stretching. Un allenamento completo, peccato manchi la partitella. On line anche il lavoro di Sadio Mane, punta acuminata del tridente del Liverpool, mostra come potenziare i muscoli delle gambe, delle braccia e del tronco: potenza e agilità, doti che in campo lo rendono imprendibile. Non solo calcio. La tennista tedesca Andrea Petkovic sul suo profilo Instagram offre più di un video-tutorial di allenamento finalizzato alla racchetta e non è propriamente una passeggiata: «Allenamento cardio alla petko - avverte lei nel post -, 4 esercizi di 30 secondi, pausa di 15 secondi, 10 giri, tra i turni fare una pausa di 30 secondi. L'allenamento dura circa 30 minuti e prende a calci in c...», poi però offre la consolazione di poter mangiare una pizza. Non ci va leggera nemmeno la sua collega Elina Svitolina. L'ucraina, numero 5 del ranking wta, sempre su Instagram, ha caricato i video di tre livelli di preparazione con tutti i tipi di plank: con ginocchia al petto, con ginocchia ai gomiti, in appoggio monolatetale e con torsione del bacino; quindi crunch inverso e "torture varie" con precisi e inderogabili secondi di riposo. Federica Brignone, fresca della Coppa del Mondo di sci appena vinta, giustamente non spinge più sull'acceleratore e nella sua quarantena a La Salle in Val d'Aosta offre dal suo profilo Instagram una seduta di yoga e meditazione. Fra sofà, sedie e tappeti persiani anche i consigli di Valentina Marchei azzurra di pattinaggio artistico su ghiaccio. I suoi tutorial su Instagram sono addirittura suddivisi per muscolatura sollecitata: c'è la lezione gag (gambe, addome, glutei) e c'è quella a corpo libero fatta all'aperto (ma fattibile anche su un balcone). L'aria aperta manca a tutti. Un po' meno a chi ha la fortuna di avere un'abitazione con giardino. Se siete fra i fortunati e vi piace il golf potete esercitare, tenere in forma o addirittura migliorare il vostro swing e il vostro slice con i consigli dell'irlandese Padraig Harrington capitano del team europeo di Ryder Cup che su Instagram (rydercupteameurope) mostra allenamenti mirati. Si può fare dalla veranda di casa e anche al coperto, ma qui oltre allo spazio bisogna mettere al riparo lampade, lampadari, televisori e quant'altro per non ritrovarsi casa distrutta al termine della quarantena.