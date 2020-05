Premier, problemi per la ripartenza: 5 calciatori pronti al forfait

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un club molto importante di Premier League - non è stato al momento rivelato il nome - dovrà fare a meno di 5 calciatori che non avrebbero accettato il progetto "restart". Lo afferma il Sun, spiegando che i calciatori, al momento, avrebbero questa facoltà nel decidere se avessero timori per la loro salite oppure per quella dei propri familiari. Si fa sempre più difficile quindi la strada che porta alla ripresa della Premier, visto che già la scorsa settimana, l'Aston Villa, aveva annunciato che due tesserati, con alcuni problemi di salute come l'asma, avrebbero deciso di non riprendere almeno per il momento l'attività agonistica per paura di essere contagiati. Una situazione che adesso comprende anche un altro club e, a quanto sembra, molto più importante dei "Villans". Oggi c'è comunque grande attesa per capire quali saranno le decisioni di Boris Johnson, ma nel protocollo medico inglese, molte percentuali sul ritorno in campo passano anche dalla tranquillità dei calciatori che potrebbe declinare "l'invito" di tornare ad allenarsi e quindi ricominciare a giugno il campionato a porte chiuse.