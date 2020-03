Coronavirus, la Premier League pronta a ridurre gli stipendi del 50%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I club inglesi chiederanno ai calciatori di tagliarsi lo stipendio fino al 50%. Lo spiega il, che ha intercettato le parole di un funzionario della. "Per noi è essenziale che i giocatori accettino, evitando di girare le spalle ed essere quindi parte della soluzione". Al momento la Premier è ferma fino al 30 aprile. Ma con l'esplosione del coronavirus la sosta forzata potrebbe anche prolungarsi. Il prossimo 3 aprile comunque ci sarà una conference call tra le parti per cercare di raggiungere un accordo di massima. Dopo il no del Barcellona alla decurtazione, una notizia arrivata nella mattinata di oggi, la questione taglio degli stipendi è ancora in piedi in tutti i maggiori campionati europei. In Bundesliga già molti club hanno dato il proprio consenso. Cosi come in Francia. Ci si aspetta anche in Inghilterra una decisione del genere, che vada tendenzialmente a seguire quello che in altre leghe è già stato accettato.