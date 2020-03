Coronavirus, salta la prima gara in Premier League: rinviata Arsenal-City

Salta la prima partita in Inghilterra per il Coronavirus. È Arsenal-Manchester City, inizialmente in programma stasera, che è stata rinviata. Lo ha annunciato la società di Guardiola, spiegando che alcuni dirigenti della squadra londinese lo scorso 27 febbraio hanno avuto contatti con Evangelos Marinakis, patron dell'Olympiacos, risultato positivo al tampone. "La decisione è stata presa per precauzione e su consiglio dei medici" ha spiegato il club inglese con una nota. Sono quattro i dirigenti londinesi che sono stati in contatto con Marinakis durante la partita di Europa League. Nonostante questo, al momento, non è previsto nessun altro provvedimento. Sabato entrambe le squadre dovrebbero tornare in campo a giocare, visto che verranno superati i 14 giorni di quarantena che i dirigenti dei Gunners si sono imposti dopo un colloquio con la società. Ultimo aggiornamento: 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA