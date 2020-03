Coronavirus, anche la Premier League verso le porte chiuse

Anche la Premier League va verso una giornata, o forse più, a porte chiuse. Secondo le odierne anticipazioni del Times, dal prossimo fine settimana tutti gli incontri, di tutte le serie professionistiche inglesi, verranno giocati senza spettatori, per combattere la pandemia di coronavirus. Questa mattina il governo britannico, passando dalla cosiddetta fase «contenimento» alla fase «ritardo», assumerà una serie di misure precauzionali più restrittive per limitare il rischio contagio di COVID-19. E secondo l'autorevole quotidiano di Londra tra le iniziative che verranno ufficializzate c'è anche la chiusura degli stadi. Una decisione, le partite a porte chiuse, resasi necessaria di fronte all'unica altra alternativa possibile, ovvero il rinvio a tempo indeterminato dei campionati nazionali. Per le migliaia di abbonati dei club verrà prevista la possibilità di seguire le partite via streaming, senza costi aggiuntivi, mentre i pub, dove solitamente si radunano i tifosi senza biglietti, non potranno più trasmettere le partite. Il piano di contenimento verrà implementato quando nel Regno Unito verrà superata la soglia di 500 contagi: fino a ieri sera il conteggio era di 460. Le misure - conclude il Times - sono già state discusse e accettate sia dalla Premier League che dalla Federcalcio Inglese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA