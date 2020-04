Coronavirus, Premier League in difficoltà: non sa quando e come ricomincerà

Per il momento la Premier League non sa né quando né come riprenderà il campionato dopo la pausa imposta dall'emergenza coronavirus. È stata la stessa lega britannica a comunicarlo oggi, attraverso una lettera aperta rivolto ai tifosi del calcio inglese. «Siamo tutti determinati a ricominciare a giocare, ma solo quando sarà sicuro poterlo fare», si legge nel messaggio. Nel frattempo i club stanno studiando una strategia comune per il taglio degli stipendi dei giocatori: la decisione finale dovrebbe essere presa entro la fine della settimana. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha rivolto un appello ai giocatori di tutte le squadre della capitale affinché non aspettino le decisioni dei rispettivi club per auto-ridursi gli ingaggi. «Sarebbe un gesto altamente apprezzato da tutti i tifosi che oggi si trovano in grave difficoltà», ha dichiarato Khan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA