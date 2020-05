Premier League, no ai campi neutri e solo i positivi in quarantena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No ai campi neutri. Ognuno finirà la stagione nel proprio impianto. La notizia è stata appena rilanciata dal Daily Mail. In Inghilterra, dopo le discussioni di ieri, si è arrivati anche a questo accordo. Per ripartire si sta facendo di tutto. E i punti d’incontro sono di fondamentale importanza per permettere alle squadre di tornare in campo. Cosa che in Italia non sta succedendo.OGNUNO NEL PROPRIO STADIOAstron Villa e Brighton avevano respinto prepotentemente la richiesta arrivata dopo la riunione dei club della Premier. Per garantire la regolarità del campionato tutte le squadre dovranno concludere la stagione nel proprio impianto. E pochi minuti fa sembrerebbe si sia arrivati all’accordo con il ministero degli Interni inglese. Il problema principale era legato alla possibilità di evitare assembramenti da parte dei tifosi che avrebbero potuto accalcarsi fuori dagli impianti. Ma le forze di polizia locali avrebbero dato il proprio assenso, spiegando che la questione sarebbe gestibile seguendo solamente alcune indicazioni.POSITIVI? SI SEGUIRA’ IL METODO TEDESCOIl Cts inglese ha accettato anche la linea guida che prevede che in caso di positività di un calciatore, solamente lui verrà messo in quarantena e i suoi compagni continueranno ad allenarsi. Il metodo tedesco sta facendo scuola e con la Bundesliga che sabato riprenderà allora anche in Inghilterra si sono agganciato ad un traino che definire importante è dir poco. Questa soluzione al momento, in Italia, è stata respinta, spiegando che un caso di contagio costringerebbe tutta la squadra a 14 giorni di isolamento obbligatorio. La domanda sorge spontanea. Ma davvero si vuole portare a termine la stagione?