Coronavirus, dopo i casi Arteta e Hudson-Odoi la Premier riflette: oggi la decisione

Al momento solamente lanon ha previsto lo stop al campionato. Anzi, le partite in programma sono tutte a porte aperte. Ma la positività aldel tecnico dell'Arsenale del giocatore del Chelseapotrebbero far cambiare la decisione. Nelle prossime ore infatti ci sarà una riunione straordinaria per capire se si deve andare avanti o no. Ma la sensazione è che anche il campionato inglese vada verso uno stop preventivo per cercare di non aumentare i casi di contagio. In tutto questo Mendy, terzino del Manchester City, si è messo in quarantena volontaria dopo aver avuto contatti con una persona che alla fine è risultata positiva al tampone. Una decisione, a quanto trapela dai tabloid inglesi, dovrebbe arrivare nelle prossime ore anche perchè già domani si dovrebbe scendere in campo. Le partite di Chelsea e Arsenal comunque sono già state posticipate. E quasi sicuramente si procederà così anche per l'intero programma della giornata.