Coronavirus, il Portogallo torna in campo: dal 3 giugno si gioca

Il mosaico europeo del calcio che riparte dopo il coronavirus si delinea sempre di più. Ilrompe gli indugi e annuncia chesi ricomincia a giocare. Due le partite in programma fra le quali spicca la sfida fra ile il. Entrambe le partite, così come tutte le altre, si giocheranno a porte chiuse. In classifica, al momento dello stop a causa della pandemia il 12 marzo scorso, risultava capolista il Porto, seguito dala un punto di distanza. La Lega calcio ha stilato il calendario per 9 delle dieci partite ancora da giocare per portare a termine il torneo, la cui conclusione è prevista il, riservandosi di indicare data e ora dell'ultima partita per poter fare in modo che le squadre con interessi di classifica possano giocare simultaneamente.LEGGI ANCHE--> Premier League, allarme United: l'epidemia è già costata 31 milioni di euro