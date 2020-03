Spadafora: «Nuova possibilità per la diretta in chiaro delle partite»

Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, torna alla carica per la trasmissione in chiaro delle partite di Serie A che si giocheranno a porte chiuse. «C'è una nuova possibilità per le partite in chiaro - ha detto ieri il ministro - Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del calcio, le reti tv e l'Agcom, perché continuo a pensare che, in questo momento, sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa. C'è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega di A. Per questo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta».

Coronavirus, partite a porte chiuse: quanto perdono i club

PALLA A SKY

«La Lega di Serie A - riferisce all'ANSA una fonte qualificata del Ministero dello Sport - potrebbe deliberare domani il suo ok alla trasmissione in chiaro delle partite dei prossimi due giorni, ma solo se arriverà il nulla osta da parte di Sky». Sky, dal canto suo, già la scorsa settimana si era detta favorevole a fare un passo in avanti in questa direzione.

Ultimo aggiornamento: 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA