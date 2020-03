© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calcio, e lo sport in generale, navigano a vista. Soprattutto dopo l’ultima proposta del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier, che andrebbe a integrare il Dpcm del primo marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese: evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Già, ma questo tecnicamente cosa vuol dire? Con ogni probabilità si giocheranno tutte le gare a porte chiuse. Come detto si naviga a vista perché la notizia è piombata ieri all’ora di cena, una voce “sfuggita” ma necessaria a giustificare il rinvio della semifinale di Coppa Italia tra Milan in programma oggi. Di fatto il governatore del Piemonte così come il prefetto di Torino, sapendo di questa proposta hanno agito d’anticipo onde evitare eventuali conseguenze. Porte chiuse per tutti. Questa è la linea che sta passando anche in tutta Europa. Ci stanno pensandospagnola,francese,inglese etedesca per non fermare il campionato, come avvenuto in Svizzera. E il governo di Madrid ha «raccomandato» di far disputare senza pubblicoindi. Con buona pace dei litigiosi presidenti messi a tacere direttamente dal Governo. Quella delle porte chiuse era la stessa linea dettata inizialmente dalla Lega per il big match tra Juventus e Inter. Poi hanno prevalso i soliti veleni. E così mentre il pallone italiano bisticcia per evitare la figuraccia degli spalti vuoti non si accorgeva di quella ben più grande che stava facendo.LEGGI ANCHE--> Marotta replica a Dal Pino: «Giocare di lunedì a porte aperte? Proposta provocatoria» Il retroscena racconta di un pressing asfissiante del numero uno della Juve , sul Governo e sul Coni, preoccupato di perdere i 5 milioni d’incasso e del dover restituire i soldi dei tagliandi già venduti. Vince la linea bianconera con il conseguente salvataggio in corner che vede la sfida scudetto riprogrammata lunedì 9. Decisione “imposta” ma che manda su tutte le furie diversi presidenti ma soprattutto l’ Inter . Il numero uno Zhang, pressato dal tecnico Conte c che insulta il presidente di Lega, Dal Pino dandogli del pagliaccio (la procura della Figc ha aperto una inchiesta, rischia un deferimento a meno di un patteggiamento). L’ad Marotta che invia una lettera alla Lega, in cui si definisce la proposta del Consiglio per la modifica del calendario «neppure valutabile atteso che non è completa», in quanto il regolamento prevede che venga recuperata prima la gara con la Sampdoria. Ma la Lega ha in mano delle carte per smontare tale impianto accusatorio.LEGGI ANCHE--> Inter, Zhang contro Dal Pino: «Giochi con il calendario, sei un pagliaccio» Ora cosa succederà? Si ritorna al punto di partenza. I venti presidenti di serie A oggi non si presenteranno nella sede del Coni a Roma per l’Assemblea da loro convocata lunedì per ratificare le scelte prese nel consiglio straordinario di lunedì scorso. Ieri dopo un giro di telefonate si è deciso di non andare. Sicuramente si presenterà il presidente, quanto meno per forma visto che la serie A è ospite del Coni. Fuori dal salone d’Onore quasi certamente ci saranno i patron di Lazio, Atalanta, Juve, Sassuolo, Inter e Napoli. Il cda ratificherà i 18 sì (no dell’Inter, il Napoli non ha risposto) dei club inviati lunedì sera tramite mail certificata. La bozza di calendario prevede subito i recuperi della 7ª giornata di ritorno: sabato Samp-Verona, domenica Udinese-Fiorentina, lunedì alle 18.30 Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, e alle 20.45 Juventus-Inter. Poi il campionato slitterà di una giornata, con un’infrasettimanale in più il 13 maggio. Tre partite del sesto turno, Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo, saranno programmate mercoledì 18 marzo. La palla ora se l’è presa il governo che oggi deciderà come e se si giocherà. Alla finestra, calendario alla mano, ci sono prima di tutti Napoli e Inter che domani dovrebbero sfidarsi nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.