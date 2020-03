Napoli: Llorente, Callejon e Ospina in coda di notte al supermercato

Anche i ricchi piangono. L'annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha esteso a tutta l'Italia le limitazioni già in vigore nelle zone rosse, ha spinto anche alcuni giocatori del Napoli a mettersi in fila nella tarda serata di ieri per fare la spesa al supermercato. Camuffati nel serpentone di persone che attendevano di entrare nello store del Vomero, Fernando Llorente, David Ospina e José Callejon sono stati comunque notati da alcuni tifosi che li hanno subito immortalati con gli smartphone. La spesa notturna è stata documentata anche dalla moglie del portiere con una story su Instagram.

Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA